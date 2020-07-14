İngiltere'den Huawei'e '5G' şoku!
İngiltere hükümeti, Çin teknoloji firması Huawei ekipmanlarının 5G'de kullanılmasını yasakladı.
İngiltere, 31 Aralık itibarıyla, Huawei'e ait 5G ekipmanlarının ülkedeki mobil sağlayıcılar tarafından satın alınamayacağını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamayı İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden yaptı.
Dowden, halihazırda kullanılan Huawei üretimi 5G ekipmanlarının ise 2027 yılına kadar kullanımdan kaldırılacağını belirtti.
Bunun basit bir karar olmadığını vurgulayan Dowden, "Ancak bu, İngiliz telekomünikasyon ağları ile ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz için, şimdi ve uzun vadede, doğru bir karar." dedi.
Kararın Londra ile Pekin arasında gerginliğe neden olması bekleniyor.
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