İngiltere'den, Hong Kong'da muhalefet adaylarının Yasama Konseyi seçimlerinden menedilmesine kınama

LONDRA (AA) - İngiltere, Hong Kong'da demokrasi yanlısı muhalefet adaylarının Yasama Konseyi seçimlerinden menedilmesine ilişkin kararı kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinde yarışacak demokrasi yanlısı 12 muhalefet adayının yarış dışı kalmasının kınandığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, adayların siyasi görüşleri nedeniyle seçim yarışından menedilmesiyle, Hong Kong anayasası ve Ortak Deklarasyonda güvence altına allınan hak ve özgürlüklerin açıkça ihlal edildiğini işaret ederek, Hong Konglu yetkililere vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

- Muhalefetin seçimlerden menedilmesi kararı

Hong Kong hükümetinden bir sözcü, seçim işleri komisyonunun, muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

Hong Kong'da bu ay, yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için iki gün boyunca oy kullanmıştı.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyor.

Buna rağmen bazı aktivistler, yetkililerin bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabileceklerini veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyinin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar grupları tarafından seçiliyor. İşlevsel seçim çevreleri içinde "süper sandalye" adı verilen 5'i ise Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor. Hong Kong vatandaşları yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Bölgede son Yasama Konseyi seçimleri 2016'nın eylül ayında yapılmıştı.















