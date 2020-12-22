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Sağlık İngiltere'den gelenler karantinaya alındı mı?
Sağlık

İngiltere'den gelenler karantinaya alındı mı?

Hollanda’dan gelenler karantinada mı? Avrupa’da koronavirüsün yeni bir mutasyonu görüldü. Bulaştırıcılığı yüzde 70 artan bu mutasyonun Avrupa’da görülmesinin ardından Türkiye; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika ile uçuşları durdurdu. Peki, İngiltere’den gelenler karantinaya alınacak mı? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:24:00 -
İngiltere'den gelenler karantinaya alındı mı?

Avrupa’dan gelenler karantinaya alınacak mı? | Koronavirüs salgınında yeni bir panik yaşanıyor. İngiltere’de virüsün mutasyona uğramış ve bulaştırıcılığı yüzde 70 artmış hali saptandı. İngiltere kaynaklı bazı ülkelerde de söz konusu mutasyon tespit edildi. Bu sebeple Türkiye; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika ile uçuşları durdurdu. Peki, yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

İngiltere'den gelenler karantinaya alındı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

Söz konusu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve PCR testi yapıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

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