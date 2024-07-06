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Dünya İngiltere'den Gazze açıklaması: Çok netiz
Dünya

İngiltere'den Gazze açıklaması: Çok netiz

Yeniakit Publisher
2024-07-06 23:52:00 -
İngiltere'den Gazze açıklaması: Çok netiz

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy Almanya’da yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz." dedi.

İngiltere’de yeni hükümet kurulurken, Gazze Şeridi’nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu.

'ATEŞKES GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ KONUSUNDA ÇOK NETİZ'

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Almanya’da yaptığı açıklamada, "İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım" dedi.

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