İngiltere'den flaş Türkiye kararı
İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.
İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere'ye gidecek yolcularla ilgili yeni kararlarını açıkladı.
Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı.
Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.
Listede 7 ülke ve bölge kaldı
Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu.
Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi.