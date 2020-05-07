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Dünya

İngiltere'den flaş koronavirüs kararı

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarında yapılacak değişikliğin "sınırlı" olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:02:00 -
İngiltere'den flaş koronavirüs kararı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın kısıtlamaları gevşetmede "azami dikkat" göstereceği belirtildi.

Virüsle mücadelede kritik bir dönemden geçildiği vurgulanan açıklamada, "İngiliz halkının çabalarını ve fedakarlıklarını çöpe atma riski taşıyan hiçbir şey yapmayacağız. Kurallarda gelecek hafta yapılacak gevşetme sınırlı olacak." ifadeleri kullanıldı.

23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doluyor. Hükümetin bugün bir yol haritası belirlemesi ve Başbakan Johnson'ın da pazar günü akşam saatlerinde yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 76 kişi hayatını kaybederken, 201 binden fazla da vaka bulunuyor.

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