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İngiltere'den drone alarmı! 11 bin kişi mahsur kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda iki insansız hava aracı yüzünden uçuşlar iptal edildi. Gatwick Havalimanı'nda yaklaşık 11 bin yolcunun mahsur kaldığı öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 22:40
İngiltere'den drone alarmı! 11 bin kişi mahsur kaldı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, başkent Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden uçuşların iptal edilmesi ile ortaya çıkan sorunu çözmek üzere havalimanına asker gönderileceğini açıkladı.

Kaç askerin gönderileceği ve askerlerin havaalanında ne yapacakları henüz bilinmiyor.

Gatwick Havalimanı'nda Çarşamba gecesinden bu yana uçuşlar iptal edildi.

Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Türkiye saatiyle 00:00'da kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Havaalanından bugün 760 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu durum toplamda 100 bin yolcuyu etkiliyor. Uçuşların TSİ 22:00'ye kadar gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

'Terör bağlantısı yok'

Sussex Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olmadığını açıkladı. Ancak ortada uçuşları olumsuz etkilmeye yönelik "kasıtlı bir eylem" olduğu belirtildi.

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01'de (TSİ 06:01) yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

Polis insansız hava araçlarını vurmadı

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:40
  1. İngiltere
  2. Gatwick Havalimanı

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