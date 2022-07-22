İngiltere'den dikkat çeken "S-300" ve "S-400" iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal devam ederken, İngiliz istihbaratını savaşta yaşananlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yayımlanan istihbarat raporunda; Rusya'nın karadan karaya kullandığı füzelerin azaldığı ve Rus ordusunun kara hedeflerini vurmak için S-300 ve S-400 kullanmaya başladığı belirtildi.

İstihbarat raporunda, "Bu silahlar (S-400 ve S-300), uçakları yok etmek için tasarlanmış nispeten küçük savaş başlıklarına sahiptir. Açık ve hafif binalardaki birliklere karşı önemli bir tehdit oluşturabilirler ancak sertleştirilmiş yapılara nüfuz etmeleri pek olası değildir. Bu silahların amaçlanan hedeflerini kaçırma ve sivil kayıplara neden olma olasılığı yüksektir, çünkü füzeler bu rol için optimize edilmemiştir" denildi.

Raporda yer alan diğer ayrıntılar

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Donbass'ta Ukrayna kuvvetlerinin, Vuhlehirsk elektrik santraline Rusların saldırma girişimlerini püskürtmeye devam ettiği belirtilerek, "Rus topçusu, Kramatorsk ve Siversk şehirlerinin çevresindeki bölgelere odaklanmaya devam ediyor" denildi.

Raporda, Ukrayna'nın Mykolaiv Bölgesi Valisi Vitaly Kim'in dün, Rus kuvvetlerinin altyapı, enerji tesisleri ve depolama alanlarını vurmak için 7 hava savunma füzesi kullandığını söylediği hatırlatıldı. Rusya'nın, özel kara saldırı füzelerinin kritik düzeyde eksikliği nedeniyle, ikincil bir kara saldırısı yolu olarak hava savunma füzelerinin kullanımını artırdığı bildirildi.