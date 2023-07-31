İngiltere'den dikkat çeken KAAN ve KIZILELMA yorumu

25-28 Temmuz tarihileri arasında düzenlenen IDEF’23 marjında Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve fuara katılan Türk sanayicileriyle bir dizi temaslarda bulundu.

Offord, fuardan bir gün önce ise Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen IDEF Resepsiyonu’na katıldı. Resepsiyon esnasında bir konuşma gerçekleştiren Offord, Birleşik Krallık ve Türkiye savunma sanayii iş birliği özelinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Offord tarafından yapılan açıklamanın satırbaşları ise şu şekilde: “Hükümetlerimizin ve endüstrilerimizin birbirine daha da yakınlaştığı bir alanda, savunma sanayii iş birliğimizde, giderek büyüyen bir ortaklığı kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Birleşik Krallık ve Türk endüstrisinden ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan bu kadar çok insanı burada görmek harika.

Bu, benim İhracattan Sorumlu Bakan olarak ilk resmi ziyaretim ve büyük bir güce, büyümeye, fırsatlara ve etkiye sahip olan ve Birleşik Krallık için önemli bir ortak olan Türkiye’ye ilk ziyaretimi gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasındaki ticaret, 23.5 milyar Sterlin ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ticaret, sadece geçtiğimiz yıl %30’un üzerinde bir artış gösterdi.

“Türk savunma sanayii yürümüyor, koşuyor”

Türkiye’de başta savunma sanayii olmak üzere pek çok sektörde, gerçek bir büyüme ve faaliyet olduğunu görüyorum. Ekibim bana buradaki savunma sanayiinin ‘yürümediğini, koştuğunu’ söyledi. Bu, daha doğru açıklanamazdı ve son birkaç aydır çok açık bir şekilde sergileniyor.

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Dünyanın ilk drone taşıyıcısı TCG ANADOLU‘nun hizmete alınmasından, milli savaş uçağının ilk taksisine ve KIZILELMA’nın test uçuşlarına kadar, Türkiye’nin başarıları ve gelişmeleri, net bir vizyon, liderlik ve yetenekli, hırslı bir işgücü sayesinde dünya çapında fark ediliyor.

Birleşik Krallık da dâhil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin Türkiye’nin yaklaşımından öğreneceği çok şey var.

Bu, meslektaşlarım için gerçek bir gurur kaynağıdır ve Birleşik Krallık’ın bu gelişimde Türkiye’yi desteklemede bir rol oynayabilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sektörlerimiz arasındaki bu ortaklık, ülkelerimizin liderleri için büyük önem taşıyor ve onların konuşmalarında sürekli yer alıyor.

“Yapacak daha çok şey var”

İş birliğimizin pek çok örneği var. BAE Systems’in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile KAAN üzerinde çalışmasından, Birleşik Krallık motor ve şanzıman uzmanlarının BMC ile Türkiye’nin gelecekteki kara platformları üzerinde çalışmasına ve Canik’in Birleşik Krallık’a yatırım yapmasına kadar. Sağlam bir temelimiz var ama her zaman yapacak daha çok şey var.

Hem Birleşik Krallık’ın hem de Türkiye’nin birlikte daha fazlasını yapmaya, birbirlerini desteklemeye ve kazan-kazan fırsatları bulmaya açık olduğunu biliyorum.”

IDEF’23 marjında ilk resmi temas

25 Temmuz Salı günü IDEF’23 Fuarı’nı ziyaret eden Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir resmi görüşme gerçekleştirdi. Birleşik Krallık Savunma ve Güvenlik İhracatı Direktörü Mark Goldsack’in de bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com