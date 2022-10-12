İngiltere'den Çin hamlesi... Tehdit ilan edecekler

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Liz Truss'ın Çin'i tehdit ilan etmeyi planladığı bildirildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın aktardığına göre Truss, "Güvenlik, Savunma, Kalkınma ve Dış Politikaya Dair Entegre Değerlendirme" metninde değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

Eski BK Başbakanı Boris Johnson tarafından hazırlanan ve Mart 2021'de yayımlanan bu metinde, ülkenin söz konusu alanlardaki hedeflerine dair bilgilendirmeler yer alıyor.

Çin'i tehdit olarak nitelendirecek

Raporda Rusya, BK için "akut tehdit" olarak nitelenirken, Çin ise "sistematik rakip" olarak betimlenmişti. Salı günü BK Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili, Truss'un Çin'in görünümünü "tehdit" olarak değiştirmeyi planladığını doğruladı.

Kimliğini paylaşmayan kaynaklar, söz konusu değişikliğin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Bu adım, BK diplomasisinde önemli bir değişime işaret ediyor. "Tehdit" nitelemesi, ülkede Pekin yönetimi için resmi anlamda ilk kez kullanılmış olacak.

Olası savaş durumunda uydu erişimi engellenecek

Kaynaklar, Truss'ın "Çin'in BK'nin değerlerine ve yaşam tarzına karşı uzun vadede en büyük tehdidi oluşturduğunu" düşündüğünü belirtti.

Mevzu bahis değişikliğin, BK Elektronik İstihbarat Servisi GCHQ'nun Direktörü Jeremy Fleming'in "Çin'in geleceğin güvenlik tehdidine dönüştüğünü" öne sürmesinin ardından gündeme gelmesi de dikkat çekti.

Sör Fleming, Çin'deki tek parti iktidarının ülke nüfusunu kontrol altında tutmaya çalıştığını, diğer ülkeleri de "potansiyel rakip veya müşteri, tehdit edilecek, menfaatle kandırılacak veya zorlanacak devletler" olarak gördüğünü savunmuştu.

Yetkili, Pekin'in Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) rakip olarak geliştirdiği BeiDou uydu sistemini, olası savaş durumlarında diğer ülkelerin uydu erişimini engellemek için kullanılabileceğine de işaret etmişti.