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Aktüel

İngiltere'den Belarus'a "uluslararası sorumluluklarını ve halkının taleplerini yerine getirme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:33:54 -
İngiltere'den Belarus'a "uluslararası sorumluluklarını ve halkının taleplerini yerine getirme" çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James Duddridge, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalelerine tepki göstererek, Belarus hükümetine uluslararası sorumluluklarını ve halkının taleplerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

James Duddridge, yaptığı yazılı açıklamada, "Belarus hükümetini şeffaf olmayan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırıyoruz. Belaruslu yetkililerin protestoları şiddetle bastırma girişimleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bazı uluslararası gözlemcilerin seçimleri takip etmelerinin önlendiğine dikkati çeken Duddridge, İngiltere Büyükelçiliği personelinin bağımsız gözlemciler olarak görevlerini yerine getirmelerinin engellendiğini belirtti, yaşananlardan derin endişe duyduklarını kaydetti.

Duddridge, açıklamasında, Belarus hükümetine uluslararası sorumluluklarını ve halkının taleplerini yerine getirmesi çağrısında da bulundu.

-"Seçim hileli" iddiasıyla gösteri yapıldı

Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oy aldığı açıklanmıştı.

Seçime hile karıştırıldığını savunan çok sayıda kişi sokaklara ve meydanlara inerek gösteri yapmış, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis ile göstericilerin çatışmasında yaralananlar olduğu aktarılmıştı

Protestoların ikinci gününde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, protestocuların Polonya, İngiltere ve Çekya’dan yönetildiğini ileri sürmüştü.


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