İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!

İngiltere'nin Kıbrıs'a vize işlemleri sayfasında KKTC için 'Kıbrıs'ın kuzeyi' ifadesini kullanması Rumları ve Yunanları çıldırttı.

İngiltere’nin resmi vize sorgulama sisteminde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İngiliz hükümetinin web sitesine "Kıbrıs (Kıbrıs'ın kuzey kısmı)" seçeneği eklendi.

VİZE EKRANINDA "KUZEY KIBRIS" SEÇENEĞİ BELİRDİ

İngiltere’nin resmi vize sorgulama sitesinde ülke listesine "Cyprus (Northern Part of)" yani "Kıbrıs (Kıbrıs'ın kuzey kısmı)" ifadesi eklendi.

İngiliz hükümetine ait platformda ilk kez "Kıbrıs'ın kuzeyi" ayrı bir başlık altında yer aldı.

Ekrandaki ayrım, ada üzerindeki iki yapının statüsünü açık biçimde gösterirken, diplomatik çevrelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirilmeye başlandı.

"LONDRA, TEK KIBRIS POLİTİKASINI DELİYOR"

Yunan medyası kararı büyük bir tepkiyle karşıladı.

SigmaLive gazetesi, "İngiliz web sitesinde tartışma: 'Kıbrıs'ın kuzey kısmı' milliyet olarak listelendi" başlığıyla haberi duyurdu.

Gazete, "İngiliz hükümeti 'Kıbrıs (Kıbrıs'ın kuzey kısmı)' terimini kullanarak tek Kıbrıs politikasını deliyor" ifadesini kullandı.

Atina ve Lefkoşa’daki bazı yayın organları ise durumu "skandal" olarak nitelendirdi.

SESSİZ DİPLOMATİK SİNYAL Mİ, TEKNİK HATA MI?

İngiltere hükümeti konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar, İngiltere hamlesinin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezini güçlendiren bir gelişme olduğunu belirtti.

İngiltere’nin attığı adımların, Türkiye’nin garantör statüsünü ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü pekiştirebileceği değerlendirilirken, süreç Ankara ve Lefkoşa tarafından yakından izleniyor.

"DENGE TÜRKİYE LEHİNE KAYIYOR"

Yunan basınında yer alan yorumlarda, İngiltere’nin "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanmasının bölgede güç dengesini Türkiye lehine değiştirebileceği vurgulandı.

Bazı gazeteler, "Londra sessizce tarafını belli ediyor" yorumunu yaptı.

