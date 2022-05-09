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Dünya İngiltere'den akılalmaz Türkiye uyarısı
Dünya

İngiltere'den akılalmaz Türkiye uyarısı

Geçtiğimiz günlerde sağlık turizmi konusunda Türkiye'ye giden vatandaşlarını uyaran İngiltere hükümetinden bir akılalmaz açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:22:00 -
İngiltere'den akılalmaz Türkiye uyarısı

Türkiye'de sokak köpeklerinin insanlara saldırdığına dair haberler, son dönemde artış gösteriyor.

Vatandaşlar, söz konusu hayvanların sokaklardan toplanması konusunda yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Böyle bir dönemde İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'de köpeklere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yaklaşan yaz mevsimi öncesi yapılan uyarı, İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinin "Yurt dışı seyahat tavsiyesi: Türkiye" bölümünde yer aldı.

"Saldırgan olabiliyorlar"

Bilgilendirme yazısında, Türkiye'deki çoğu kasaba ve şehirde başıboş köpeklerin varlığından bahsedildi.

Aynı yazıda, "Yerel yetkililer sayıları kontrol altına alma için harekete geçiyor, ancak sürüler parklarda ve boş arazilerde toplanarak saldırgan olabiliyor." denildi.

"Başıboş köpeklere yaklaşmayın"

"Kendinize dikkat edin, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmayın." uyarısına da yer verilerek, ısırılma durumunda Türk sağlık yetkililerinden tıbbi yardım alınması gerektiği hatırlatıldı.

Bu arada İngiliz turistler, yaz sezonunda daha çok Türkiye'nin güney sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

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