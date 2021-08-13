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Dünya İngiltere’den Afganistan açıklaması: Taliban El Kaide’ye kucak açarsa geri dönebiliriz
Dünya

İngiltere’den Afganistan açıklaması: Taliban El Kaide’ye kucak açarsa geri dönebiliriz

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban başkent Kabil'e ilerlerken, uluslararası toplumdan uyarılar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 15:23:00 -
İngiltere’den Afganistan açıklaması: Taliban El Kaide’ye kucak açarsa geri dönebiliriz

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban başkent Kabil'e ilerlerken, uluslararası toplumdan uyarılar geliyor.

Taliban ilerlerken, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'ın başarısız devlet olmaya ve El Kaide gibi grupların güçlenip muhtemelen Batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini söyledi.

"Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. Kaide muhtemelen geri dönecek" diyen Wallace, "Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağaları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi. Ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Sputnik

 

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