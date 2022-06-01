İngiltere'den AB'ye kafa tutacak birlik

İngiltere ve aynı düşüncedeki dünyadaki ortaklarının, Rusya'nın yasa dışı işgaline karşı birlik içinde olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Londra'nın AB ve NATO müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğu aktarıldı.

Yeni birlik iddiası

İtalya'nın yüksek tirajlı Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Ukrayna ile bazı AB ülkeleri arasındaki gerilimin Davos Ekonomik Forumu toplantılarına yansıdığı ve "İngiltere Başbakanı Johnson'ın Avrupa'daki kartları bozma amacı taşıyan bir girişimle sahaya girmeye çalıştığı" belirtilmişti.

Türkiye de topluluğun üyesi olacak

Haberde, "İngiltere Başbakanı, AB'ye alternatif olarak yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi öneriyor." ifadesi kullanılırken, başlıkta da Doğu Avrupa'daki bu ittifakın Rusya'ya karşı kurulmasının planlandığı kaydedilmişti.

Johnson'ın önerisinin "İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth)" gibi bir anlamda "Avrupa Milletler Topluluğu" olduğu aktarılan haberde, "Johnson'ın kafasındaki Avrupa Milletler Topluluğu modeli, İngiltere'nin liderliğinde Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra ileri bir tarihte potansiyel olarak Türkiye'yi de içerecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.