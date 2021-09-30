İngiltere’deki benzin krizi kanserlileri vurdu
İngiltere’de TIR ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle oluşan akaryakıt tedarik sorununun, kanser hastalarının randevularının ertelemesine neden olduğu bildirildi.
The Guardian’da yer alan habere göre, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle başkent Londra’nın en büyük hastanelerinden University College Hastanesinde bu hafta randevularına gidecek olan çok sayıda kanser hastasına, “randevularının yeniden ayarlanması” gerektiği söylendi.
Öte yandan İngiltere’de okul dernekleri benzin krizine karşı çalışma yapıyor. Dernekler, okul servislerinin çalışamayacak hale gelmesi durumunda online eğitime geçilme seçeneğini konuştu.