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Dünya İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor
Dünya

İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 693 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 256 bin 5’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 03:32:00 -
İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 bin 693 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 256 bin 5'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 210 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 70 bin 405 ulaştığı aktarıldı.

İngiltere; ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Hindistan'dan sonra dünyada Covid-19'a bağlı can kaybının en fazla yaşandığı 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.

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