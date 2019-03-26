İngiltere'de üst üste istifalar İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ve Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti. Öte yandan İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ve Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

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