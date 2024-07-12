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Dünya İngiltere'de Türk vekil Kur'an'a el basmak istedi: 'Allah yardımcım olsun' diyerek yemin etti!
Dünya

İngiltere'de Türk vekil Kur'an'a el basmak istedi: 'Allah yardımcım olsun' diyerek yemin etti!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 21:42:00 - 2024-07-12 21:47:53
İngiltere'de Türk vekil Kur'an'a el basmak istedi: 'Allah yardımcım olsun' diyerek yemin etti!

İngiltere'de Kıbrıs Türkü vekil Nesil Çalışkan, yemininde Kuran-ı Kerim'e el basmak istediğini söyledi. Yeminini eden Çalışkan, Avam Kamarası'nda görevine başladı.

İngiltere'de Kıbrıs Türkü vekil Nesil Çalışkan, yemininde Kuran-ı Kerim'e el basmak istediğini söyledi. Yeminini eden Çalışkan, Avam Kamarası'nda görevine başladı.

- Yemin mi etmek istersiniz, söz mü vermek istersiniz?
- Yemin etmek isterim.
- Hangi kutsal kitap üzerine yemin etmek istersiniz?
- Kur'an-ı kerim.
- Yüce Allah'a yemin ederim ki Majesteleri Kral Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine yasalara göre sadık kalıp gerçek bağlılığımı sürdüreceğim. Allah yardımcım olsun.

KIBRIS TÜRKÜ İNGİLTERE AVAM KAMARASI'NA SEÇİLDİ

Kıbrıs Türkü İngiltere Milletvekili Nesil Çalışkan, yeminini etmek için Kuran-ı Kerim'e el bastı. Çalışkan, yıllar sonra Avam Kamarası'nda görevine başlayan ilk Kıbrıs Türkü...

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimler sonucunda, parlamentonun seçimle iş başına gelen alt kanadı Avam Kamarası'na, 25 milletvekiliyle rekor sayıda Müslüman girdi.

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