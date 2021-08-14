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Spor İngiltere'de tarihi maç! 74 yıl sonra gelip Arsenal'i devirdi
Spor

İngiltere'de tarihi maç! 74 yıl sonra gelip Arsenal'i devirdi

İngiltere'de 74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, ligdeki ilk maçında Arsenal'i 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 09:11:00 -
İngiltere'de tarihi maç! 74 yıl sonra gelip Arsenal'i devirdi

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, 22. dakikada Sergi Canos ve 73. dakikada Christian Norgaard'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta oynamadı.

Arsenal'in yıldızları Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, rahatsızlıkları nedeniyle Brentford maçının kadrosunda yer almadı.

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