İngiltere’de tam 1 milyondan fazla çocuk… Bu da Avrupa heveslilerine kapak olsun

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 1 milyondan fazla çocuğun yatağının olmaması nedeniyle yerde yattığını ya da ebeveynleri ve kardeşleriyle yatağını paylaştığını ortaya koydu.

Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten Barnardo's adlı yardım kuruluşunun yaptığı araştırmada, tahmini 700 bin çocuğun yatağını paylaştığı belirtildi.

Yaklaşık 440 bin çocuğun ise yerde uyuduğu kaydedilen araştırmada, bu durumun, çocukların yorgun ve endişeli olmalarının yanı sıra okulda konsantrasyon sorunu yaşamalarına yol açtığı ifade edildi.

Yapılan araştırma ülkedeki çocukların büyük bölümünün yoksulluk içinde olduğunu ortaya çıkardı.

Ülkede halihazırda yüksek gıda ve doğal gaz faturalarıyla boğuşan düşük gelirli ailelerin rahat gece uykusu dahi alamadıkları anlatılan araştırmada, bu durumun artan yoksulluk seviyesini yansıttığına dikkat çekildi.

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Çocukların kendine ait yatağı yok!

Anne ve babalarla çocukların genellikle aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldıklarına işaret edilen araştırmada, bazı anne babaların çocuklarının yatakta uyuması için kanepe veya sandalyelerde uyuduğu belirtildi.

Araştırmada, diğer çocukların ise geceyi yerdeki şilte veya battaniyelerin üzerinde, bazen çarşaf veya yorgan olmadan geçirdiğine de değinildi.

Tahminlere göre, geçen yıl 336 binden fazla aile, maddi gücü yeterli olmadığı gerekçesiyle yataklarını değiştiremedi.

'Sosyal güvenlik yardımları yetersiz'

Öte yandan, araştırmaya katılan 204 binden fazla ailenin çocuklarının yatakları ile yatak takımlarının küflü veya nemli olduğunu söylediği, bunun ısıtmanın çok pahalı olmasından kaynaklandığını aktardıkları, 187 binden fazla ailenin de yatak takımlarını yıkama ya da kurutmaya maddi güçlerinin yetmediğini söylediği belirtildi.

Barnardo's yardım kuruluşu, sosyal güvenlik yardımlarının yetersiz olması ve en fazla 2 çocuğa destek verilmesi gibi politikaların "yatak eksikliğini" körüklediğini savunuyor. Yardım kuruluşu İngiltere hükümetine, kriz destek programlarına yeterli yatırım yapması çağrısında bulundu.