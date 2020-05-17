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İngiltere’de son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 34 bin 636’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:51:29 -
İngiltere’de son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 34 bin 636’ya yükseldi.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere’de bilanço artıyor. İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 170 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 34 bin 636’ya ulaştığını bildirdi. Bakan, ülkede 3 bin 142 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 243 bin 303’e yükseldiğini ifade etti. Sharma, İngiltere’de bugüne kadar toplam 2 milyon 580 bin 769 korona virüs testi yapıldığını açıkladı. Bakan ayrıca bugünkü verilere teknik bir aksaklıktan dolayı Kuzey İrlanda verilerinin dahil olmadığını dile getirdi.


Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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