İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 825'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 603 bin 716'ya yükseldi.

Son 24 saatte 285 bin 15 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 640 bin 915 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 837 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- "İngiltere tehlikeli bir noktada"

Salgında günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkması yetkilileri endişelendirdi.

Hükümetin sağlık danışmanı Prof. Dr. Peter Horby, "İngiltere vaka sayılarının ve hastaneye başvuruların artışı nedeniyle tehlikeli bir noktada. Ulusal karantina önlemi olasılıklar arasında ancak bu ihtimalden kaçınmak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi.

Horby, Kovid-19 nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı hastanelerin baskı altında olduğunu belirterek, yoğun bakım yataklarının dolmasının uzun sürmeyebileceği uyarısında da bulundu.

- Günlük 50 bin vakadan korkuluyor



Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.



İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.



- Yeni tedbirler



Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.



Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.



Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.



Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

