İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa etti

Jo Johnson, kabinede hem Ulaştırma Bakan Yardımcısı hem de Londra'dan sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Johnson istifasını duyurduğu açıklamasında, Başbakan Theresa May'i eleştirdi.

May'in Brexit müzakerelerini yürütürken "hayal dünyasında yaşadığını" söyleyen Johnson, "İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizin eşiğinde" dedi.

Johnson, İngiltere'de Brexit için mutlaka yeniden referandum yapılması gerektiğini belirtti.