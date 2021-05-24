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Dünya İngiltere'de skandal! Aşı olanları izliyorlar
Dünya

İngiltere'de skandal! Aşı olanları izliyorlar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılara yönelik karşı tartışmalar devam ederken İngiltere'de bir skandal patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:03:00 -
İngiltere'de skandal! Aşı olanları izliyorlar

İngiltere, son günlerde vahim bir iddiayı konuşuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkede milyonlarca kişi aşı olduktan sonra bilgisi olmadan kendi telefonlarından takip edildi.

Telefon kullanıcıları, aşı olduktan sonra hareketlerinin nasıl değiştiğine dair bir hükümet araştırması için takip ediliyordu.

İtiraf ettiler

Bilim insanlarının, İngiltere'deki her 10 kişiden birinin telefonundan gelen verilerin Şubat ayında izlendiğini itiraf ettikleri bildirildi.

"Tüyler ürpertici"

Veri gizliliği savunucuları, bunu kişisel verilerin "tüyler ürpertici" kullanımı olarak nitelendirdi.

İngiliz The Telegraph'a göre, cep telefonu verileri Oxford Üniversitesi'nde Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) (Davranışlar Üstüne Bilimsel Grip Salgını Grubu) isimli grup için çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanıldı.

Grup, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) tavsiyelerde bulunuyor.

Oxford uzmanlarının, İngiliz nüfusunun 10'da biri için cep telefonu mobilite verilerine erişimi olduğu ve 4 bin 254 kişinin aşı olduğunu hesaplayabildikleri bildirildi.

Aşılanan grupları izliyorlar

Daha sonra, insanların davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını görmek için, çağrı veri kayıtlarını kullanarak ve bireylerin aşılarından önceki ve sonraki hafta için konumlarını izleyerek aşılanan grubu izledikleri söyleniyor.

Bilim insanlarının, aşı olduktan sonra insanların davranışlarının değiştiğine dair kanıt aradıkları bildirildi.

Gazeteye göre, izledikleri aşı olan nüfusun hareketlerini bir kontrol grubuyla karşılaştıran bilim insanları, 'aşılama öncesi hareketliliklerinin ortalama 218 metre arttığını' buldular.

"Mümkün değil"

Bir hükümet kaynağı gazeteye, insanların bireysel düzeyde izlenmediğini, verilerin anonim hale getirildiğini ve bilim insanlarının izlenen kişileri tespit etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

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