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Dünya İngiltere'de şimdi de PCR testi skandalı patladı! Ülke ayakta
Dünya

İngiltere'de şimdi de PCR testi skandalı patladı! Ülke ayakta

İngiltere'de Birkaç gün önce yayınlanan bir salgın raporu, 20 bin ölümün önlenebilir olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdiyse bir laboratuvarda yapılan 43 binden fazla PCR testinin yanlış sonuç verdiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 10:09:00 -
İngiltere'de şimdi de PCR testi skandalı patladı! Ülke ayakta

"Bu laboratuvara 8 Eylül ile 12 Ekim arasında 400 bin test geldi. Çoğu zaten negatif çıkmıştır. Ancak salgın verilerine göre, bu testlerin en az 43 bin tanesinin yanlış olma ihtimali var." Bu sözler, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu Başkanı Jenny Harries'e ait. Harries, İngiltere'deki "Immensa Sağlık Kliniği Laboratuvarı"nda yapılan Bu PCR testlerinde 10 binlerce yanlış negatif sonuç görüldüğünü duyurdu.

Kıdemli İngiliz sağlık yetkilisi, PCR testi negatif çıkan hastaların evde hızlı tanı kitiyle yaptıkları testlerin pozitif çıktığını söyledi. Bunun üzerine laboratuvarın geçici olarak çalışmayı durdurduğunu açıkladı..

Laboratuvarın 2020'de İngiliz hükümetiyle 119 milyon sterlinlik bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Böylece gözler bir kez daha İngiliz hükümetine döndü. Zira geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir salgın raporu, hükümetin kapanmaya geç gitmesinden dolayı 20 bin fazladan ölüm gerçekleştiği sonucuna varmıştı.

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