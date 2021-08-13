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İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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Dünya İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin güneybatısındaki Plymouth kentinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırgan etkisiz hale getirilirken olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 00:27:00 -
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin güneybatısındaki Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Plymouth kentinin Keyham ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeden sorumlu olan Devon ve Cornwall Polisi, saldırının terörle bağlantılı olmadığını belirterek, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ölü sayısının henüz belli olmadığı ancak saldırıyı düzenleyen kişinin de vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yetkililer, Tehlikeli Alan Müdahale Ekipleri (HART), ambulans, ambulans helikopter ve çok sayıda doktorun yerel saat ile 18:12'de olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Acil servis ekiplerinin Plymouth'daki olaya müdahale ettiği belirtilirken, insanlardan dışarı çıkmamaları ve polisin tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Plymouth'da milletvekili Luke Pollard yaptığı açıklamada, "Keyham'dan gerçekten endişe verici haberler geliyor. Lütfen herkes içeride kalsın ve polis tavsiyesine uysun" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise yaptığı açıklamada, Plymouth'daki olayın şok edici olduğunu belirterek, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmesine izin vermeye çağırıyorum" dedi.

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