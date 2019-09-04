0553 313 94 23

İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu

İngiltere’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu

İngiltere’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.


İngiltere’de zehir tacirlerine rekor vurgun gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.3 ton uyuşturucu madde bir gemi içerisindeki konteynerlerde havlular ve sabahlıklar içerisine sarılmış halde ele geçirildi. Piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen uyuşturucu madde operasyonunun şimdiye kadarki uyuşturucu tacirlerine gerçekleştirilen en büyük darbe olduğu belirtiliyor.


Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) soruşturma müdür yardımcısı Matt Horne, "İngiltere’de rekor eroin vurgunu gerçekleştirildi. Avrupa’nın şimdiye kadarki en büyüğü" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların İngiltere’de satışa girmesi durumunda yaşanacaklardan bahseden Horne, “Ülkede yüksek düzeyde şiddet ve istismara neden olacağından eminiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Budak, Erzurum il birincisi oldu
    1. Budak, Erzurum il birincisi oldu
    2. Dünya Sağlık Örgütü: "Yemen’de 30 bin..
    3. Vali Deniz, Aigai antik kentinde devam..
    4. 20 uzman ekip, 16 bin ailenin..
    5. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    6. (Özel) Sabah 05.30’da dondurma çalan..
    7. Başkentte metro ve YHT personeline..
    8. Diyarbakır'da 6 milyon 56 bin 586 kök..
    9. Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda..
    10. Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla..
    11. Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    12. Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi
    13. TEDMEM: “Okul müdürlerinin iletişim..
    14. Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor..
    15. Avrupa borsaları
    16. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    17. İzmir Tire 3. etap 529 konut..
    18. Turkcell’den yeni mezunlara ’GNÇYTNK..
    19. Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet..
    20. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi