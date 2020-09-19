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Aktüel İngiltere’de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı grubun protestosuna müdahale etti
Aktüel

İngiltere’de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı grubun protestosuna müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:44:10 -
İngiltere’de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı grubun protestosuna müdahale etti

LONDRA (AA) - İngiltere'de, "StandUpX" adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yaptığı eyleme polis müdahale etti.

StandUpX üyeleri öğle saatlerinde Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan "Diren ve Özgürlük İçin Harekete Geç" adlı gösteride, önlemlerle özgürlüklerin sınırlandırıldığı iddia edildi.

"Kovid-19 aldatmaca" yazılı pankartlar taşınan gösteride, polislerle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis sayısının az kalması üzerine olay yerine takviye kuvvet istendi.

- 32 kişi gözaltına alındı

Polis saatler sonra meydanı boşaltmak için harekete geçti. Polisin cop kullandığı müdahale sırasında güvenlik güçlerine şişe atıldı. Akşam saatlerinde alan boşaltılırken polis en az 32 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- "İkinci dalganın geldiğini görüyoruz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." demişti.

Ülkede bugün açıklanan 4 bin 322 vakayla son ayların en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Avrupa'da 41 bin 732 rakamı ile Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.



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