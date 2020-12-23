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Ekonomi İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 31 düştü
Ekonomi

İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 31 düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:30:36 -
İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 31 düştü

LONDRA (AA) - İngiltere'de kasım ayı itibarıyla yıllık bazda otomobil üretimi yüzde 31 azaldı.

SMMT'den yapılan açıklamada, İngiltere'de geçen ay otomobil üretiminin 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 düşerek 106 bin 243 adede gerilediği bildirildi.

Açıklamada, kasım ayı itibarıyla ülkede yıllık bazda otomobil üretiminin yüzde 31 azalarak 849 bin 246 seviyesine gerilediği kaydedildi.

İngiltere'de Kasım 2019'da otomobil üretimi 1 milyon 230 bin seviyesindeydi.

İngiltere'de ihraç edilmek üzere kasım ayı itibarıyla üretilen yıllık otomobil ise yüzde 34,3 gerileyerek 155 bin 45'e geriledi.

İngiltere'de, AB'den ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de araç üretiminin bir ay daha düşmüş olması, AB ile anlaşmadan ayrılırsak sektörü yeni yılda bekleyen kabus kadar endişe verici değil. Artık önümüzde birkaç gün kalmışken, koronavirüs salgını tekrar artarken, dördüncü kademedeki önlemler nedeniyle galerilerimiz kapalıyken, kritik önemdeki sınırlarımızda aksamalar yaşanırken, gümrüksüz bir ticaret anlaşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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