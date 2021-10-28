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Ekonomi İngiltere'de otomobil üretimi çakıldı!
Ekonomi

İngiltere'de otomobil üretimi çakıldı!

İngiltere'de otomobil üretimi, geçen ay yüzde sert bir düşüş yaşayarak 41,5 geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:28:00 -
İngiltere'de otomobil üretimi çakıldı!

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede geçen ay otomobil üretiminin yüzde 41,5 azalışla 67 bin 169 adede gerilediği belirtilerek, bunun, eylül ayları dikkate alındığında Eylül 1982'den bu yana en düşük otomobil üretim verisi olduğu kaydedildi.

Ülkede eylül ayı itibarıyla yıllık otomobil üretiminin 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 656 bin 777 adede yükseldiği bildirilen açıklamada, geçen ay iç piyasa için üretilen otomobil sayısının yüzde 47,4 gerileme ile 14 bin 297'ye, ihracata yönelik üretilen otomobil sayısının da yüzde 39,6 azalma ile 52 bin 872'ye indiği aktarıldı.

Küresel ölçekte yarı iletken çip tedarikinde yaşanan sorunların İngiliz otomotiv sektörünü derinden etkilediği belirtilen açıklamada, ülkede otomotiv sektöründeki şirketlerin yüzde 83'ünün çip krizinden etkilendiğine işaret edildi.

Açıklamada, İngiliz tedarik zincirlerinin şimdiye kadar ortaya çıkan ek maliyetler için 2,4 milyar sterlin seviyesinde ek harcama yaptığı, bu harcamaların telafisinin ise mümkün görünmediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "İngiltere'nin eylül ayında otomobil üretimindeki önemli düşüş, son 3 ayda gördüğümüz endişe verici eğilimi sürdürüyor. Endüstri, üretimi durduran yarı iletken çip kıtlığı ve salgının etkileriyle savaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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