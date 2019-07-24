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İngiltere'de Maliye Bakanlığı görevine bir Müslüman getirildi

İngiltere'de Boris Johnson tarafından kurulan kabinede Maliye Bakanlığına, Müslüman Sajid Javid getirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:43
İngiltere'de Maliye Bakanlığı görevine bir Müslüman getirildi

İngiltere’de yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına, bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.

Yeni Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum. Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB’den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen 50 yaşındaki Javid, daha önce eski Başbakan David Cameron’ın hükümetinde sırasıyla Hazine Bakanlığına bağlı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Finanstan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kültür, Medya Bakanlığı ile İş, İnovasyon ve Yetenek Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Javid, daha sonra 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından eski Başbakan Theresa May tarafından kurulan hükümette ise Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yapmıştı.

Siyasete girmeden önce uzun yıllar Londra’nın finans merkezi City of London’da çalışan Javid, Deutsche Bank’ta yönetim kurulu üyeliği ve gelişen piyasalar başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Javid, 2009 yılında finans kariyerini noktalayarak Muhafazakar Partiden siyasete atıldı.

Trump onuruna verilen yemeğe davet edilmemişti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, haziran başında ülkeyi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği vermiş fakat bu yemeğe İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Javid’in davet edilmemesi ülkede tartışma yaratmıştı.

Javid, BBC Radyoya verdiği röportajda, Kraliçe II. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeğe neden davet edilmediğini ilişkin olarak, "Bilmiyorum. Sordum ama bilmiyorum. Bana içişleri bakanlarının davet edilmediği söylendi." ifadesini kullanmıştı.

Davet edilmemesini "tuhaf" bulduğunu vurgulayan Javid, sebebin Müslüman olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir soru üzerine "Hayır, bunu söylemiyorum. Gerçekten de bilmiyorum." demişti.

Başbakanlığın "İçişleri bakanlarının davet edilmediği" şeklindeki açıklamasına rağmen Javid'in selefi Amber Rudd, Kasım 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı ve Temmuz 2017'de İspanya Kralı onuruna verilen yemekte yer almıştı.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) ise dönemin Başbakan May'e mektup yazarak açıklama istemişti. Metinde, "Toplumda, sadece Müslüman kökeninden dolayı İçişleri Bakanı'nı dışarıda bırakmaya kadar varacak şekilde Trump'ın gönlünü almak amacıyla herkes için adalet ve eşitlik prensiplerimizden vazgeçmek istediğimize ilişkin bir korku var." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:43
  1. İngiltere
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