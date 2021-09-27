İngiltere'de kriz büyüyor! Ordu devreye girecek

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, ülkede benzin krizi patlak verdi.

Başbakan Boris Johnson'ın bugün bakanlarla bir araya gelip krizin çözümü için acil durum planlarını gözden geçirmesi bekleniyor.

Yeni plan uygulanacak

Guardian gazetesinin haberine göre askerin benzin tedariki için devreye gireceği Escalin Operasyonu adı altında bir plan uygulanacak.

BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını duyurdu, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin yüzde 50'si ila yüzde 90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.

Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.

Ordu devreye alınacak

Benzin istasyonlarında yaşanan duruma çözüm olarak on binlerce nakliye şoförünün işe alınmasının planlandığı açıklanırken, durumun çözüme kavuşturulması adına ordunun da nakliye krizine el atabileceği ifade edildi.

Gelişmeler, İngiltere'nin ikinci bir “ hoşnutsuzluk kışına ” girebileceğine dair korkuları artırırken, Noel zamanında rafların normalden daha boş olabileceğine dair uyarılar geldi.

Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.