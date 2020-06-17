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Aktüel

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 42 bini geçti

Ülkede vaka sayısı bin 115 artışla 299 bin 251'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:08:07 -
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 42 bini geçti

LONDRA (AA) - İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 artışla 42 bin 153 oldu.

Sağlık Bakanlığının twitter üzerinden duyurduğu verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak, 42 bin 153’e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

İngiltere’de hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatmasının başarılı bir sonuç olacağını bildirmişti.



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