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İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:50:24 -
İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri arasına tat ve koku kaybı da eklendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren sürekli öksürük, ateş veya koku alamama (anosmi) durumunda kişiler kendilerini tecrit etmeli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, anosminin koku alma duyusunun kaybını ifade ettiği ancak birbiriyle bağlantılı olduğu için enfekte kişilerde tat alma kaybı da görülebileceği kaydedildi.

Kovid-19 ile ilgili ortaya çıkan verilerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından bu yeni unsurun da listeye eklendiği belirtildi.

İngiltere'de bugüne kadar sadece sürekli öksürük ve ateş görülenlerden kendilerini tecrit etmeleri isteniyordu.

Uzmanlar, bir süredir Kovid-19 buluşanlarda tat ve koku kaybı görüldüğünü belirtiyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra boğaz ağrısı, ishal, konjonktivit (kırmızı göz), baş ağrısı, tat ve koku kaybı, ciltte döküntü ve el veya ayak parmaklarında renk değişimi de görülebileceğini bildiriyor.

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