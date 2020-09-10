İngiltere'de koronavirüs alarmı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 41 bin 608'e çıktı.

24 saat içinde ise 2 bin 919 yeni koronavirüsür edilmesiyle toplam vaka sayısı 358 bin 138'e çıktı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla ölümün görüldüğü İngiltere'de, yeni vaka sayısı yükseliş gösterdi. İngiltere'de 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı, son 1 haftada günlük ortalama 2400 rakamına çıktı.

Son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülen Portekiz, Macaristan ve İsveç İngiliz hükümeti tarafından güvenli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Portekiz, Macaristan ve Fransız Polinezyası'nın seyehat listesinden çıkarıldığını ve İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmesi durumunda 14 gün izalosyana girilmesi çağrısında bulundu.