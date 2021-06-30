İngiltere'de kıştan önce üçüncü doz koronavirüs aşısı yapılması planlanıyor

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), kış gelmeden önce Kovid-19'a karşı halihazırda iki doz aşıyla sağlanan koruma süresinin uzatılması için 30 milyondan fazla İngilizin güçlendirici üçüncü doz aşıyı alması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, JCVI'nin hükümete güçlendirici aşının uygulanması konusunda tavsiyede bulunduğunu belirterek, "İlk Kovid-19 aşı programımız bu ülkede özgürlüğü geri getiriyor ve güçlendirici programımız bu özgürlüğü koruyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kış aylarında insanların hastalığa karşı korunmasını sağlamak için bu programı hızla sunabileceklerinden emin olmak amacıyla İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile çalıştıklarını söyleyen Javid, planın, kısıtlamaların tamamen hafifletilmesi gereken kış aylarında virüsü uzak tutmak için tasarlandığını söyledi.

Üçüncü doz aşının 50 yaş ve üstü tüm yetişkinler ile grip aşısı için uygun olan kişileri kapsaması planlanıyor.

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 68 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "son 5 ayda günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede yetişkin nüfusun yüzde 82'sine ilk doz, yüzde 61'ine de ikinci doz aşı yapıldı. Aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 762'ye ulaşırken bunlardan 32 milyon 872 bin 450'sine ikinci doz da uygulandı.