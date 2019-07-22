İngiltere'de istifa depremi 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olan İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti. Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri BakanıBoris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı. Duncan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

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