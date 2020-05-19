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Ekonomi

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:55:55 -
İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9'a yükseldi

LONDRA (AA) – İngiltere’de işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 3,9’a çıktı.

Ülkede toplam işsiz oranı yılın ilk çeyreğinde 50 bin kişi artarak 1 milyon 350 bine ulaştı.

Uzmanlar İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle gelecek dönemde işsizliğin hızlı bir şekilde artarak 1990’lı yıllardaki yüzde 10 seviyelerine yükselebileceğini düşünüyor.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta, “İngiltere’nin bu yıl ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası” ifadesini kullanmıştı.

İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

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