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İngiltere’de Hürjet rüzgârı esti

Türkiye’nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Hürjet, İngiltere’deki Farnborough Airshow’daki dünya lansmanında ilgi odağı oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
İngiltere’de Hürjet rüzgârı esti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow’a güçlü bir katılım gösteriyor. Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla adeta çıkarma yaptı. Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye’nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin fuardaki en büyük sürprizi ise Hürjet oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan “yer prototipi” ilk kez fuarda sergilendi.

Fuarda dijital kamuflajlı olarak yer alan Hürjet’in kuyruğunda tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer aldı. Hürjet’le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye’nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas’a yer verildi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  2. T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA

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