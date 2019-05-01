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İngiltere'de Huawei depremi! Bakan görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Huawei'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:48
İngiltere'de Huawei depremi! Bakan görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Huawei'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:48
  1. Gavin Williamson
  2. Huawei
  3. İngiltere Savunma Bakanlığı
  4. İngiltere

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