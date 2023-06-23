  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm Türkiye’de müzik yasağı kaldırıldı Karşı mahallenin elindeki en büyük koz da gitti! Kimsenin karıştığı yok sadece çevreye zarar vermeyin

İşte tarih! Şehzade Camii sütununda yer alan yazı dikkat çekti

Petrol akışı bol olan o ülkede altın ve döviz rezervleri: artış oldu! Müthiş haber diyerek kritik görüşme...

Altın yatırımcıları dikkat! Konya’da başladı, herkes kuyumcuya koştu

Müjdeli haber: Ödemeler erkene çekildi! Bugün başlıyor

Terör örgütü PKK geçtiğimiz yıl 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı

Müthiş haber! Türkçe o ülkede zorunlu ders oldu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan bilet açıklaması: Fahiş fiyata izin vermeyeceğiz

Komşu Türkiye'ye petrol akışını durdurdu! Görüşmeler tıkandı

Ülkenin gençleri perişansa bu kuyruk ne?
Dünya İngiltere'de hırsızlık vakalarında rekor artış!
Dünya

İngiltere'de hırsızlık vakalarında rekor artış!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:18:00 -
İngiltere'de hırsızlık vakalarında rekor artış!

İngiltere'de yayınlanan bir rapora göre dükkanlarda artan hırsızlık vakalarında en yaygın çalıntı ürünler, et, alkol ve şekerlemeler oldu.

İngiltere'de yayınlanan rapora göre, geçen yıl polise bildirilen dükkanlardan hırsızlık vakaları, 1 milyon 100 bini aşarak rekor kırdı.

Ülkede 33 bin 500'den fazla dükkan ve iş yerinin haklarıyla ilgili çalışan ACS Birliği, "2023 Suç Raporu"nu yayımladı.

Rapor, İngiltere'de geçen yıl polise bildirilen hırsızlık vakalarının, 1 milyon 100 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

En çok alkol, et ve şekerlemeler çalındı

Dükkan işletmecileri tarafından bildirilen en yaygın çalıntı ürünlerin, et, alkol ve şekerlemeler olduğu belirtilen raporda, bunların, tipik olarak uyuşturucu veya alkol bağımlılığı bulunan veya daha geniş organize suç gruplarının parçası olan kişilerce satılabilen yüksek değerli ürünler olduğu kaydedildi.

Market çalışanlarının yüzde 87'si sözlü tacize maruz kaldı

Dükkanlardaki hırsızlıkların yüzde 63'ünün mükerrer suçlular tarafından işlendiğine işaret edilen raporda, iş yeri sahiplerinin yüzde 79'unun "hayat pahalılığı krizinin hırsızlık olaylarında artışa yol açtığını düşündüğü" aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Market çalışanlarının yüzde 87'sinin sözlü tacize maruz kaldığı da belirtilen raporda, iş yeri sahiplerinin, işlenen suçların sadece yüzde 16'sını polise bildirildiğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca iş yeri sahiplerinin, geçen yıl suçların önlenmesine yönelik tedbirler için 228 milyon sterlin harcama yaptığına işaret edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23