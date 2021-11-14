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Dünya İngiltere'de hastane yakınında patlama!
Dünya

İngiltere'de hastane yakınında patlama!

İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 20:56:00 -
İngiltere'de hastane yakınında patlama!

İngiltere'nin Liverpool kentindeki kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde yerel saat ile 11.00'de patlama meydana gelmişti. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgeden sorumlu olan Merseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, "yaralı olan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun hayati tehlike oluşturmadığı" belirtildi.

Polis, söz konusu otomobilin patlamadan kısa süre önce hastaneye yanaşan özel bir taksi olduğunu açıklarken, terörle mücadele ekiplerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü aktardı.

Acil durum ekipleri durumu değerlendirmeye devam ederken polis, olayla ilgili herhangi tutuklama olmadığını belirtti.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson ise yaptığı açıklamada, Liverpool'da meydana gelen olayı "rahatsız edici ve üzücü" olarak nitelendirdi.

 

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