SON DAKİKA
İngiltere'de halkın yüzde 67'si "Trump karşıtı"
Dünya

İngiltere'de halkın yüzde 67'si "Trump karşıtı"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İngiltere'de halkın yüzde 67'si "Trump karşıtı"

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un yaptığı son ankete göre, İngiliz halkının büyük bir çoğunluğu ABD Başkanı Donald Trump'a cephe almış durumda. Katılımcıların yüzde 67'si Trump karşıtı olduğunu beyan ederken, destek verenlerin oranı yalnızca yüzde 13'te kaldı.

İngiltere'de 2 bin 222 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen YouGov anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz kamuoyundaki imajının oldukça sarsıcı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 56’sı kendisini "aşırı Trump karşıtı" olarak tanımlarken, yüzde 11’lik bir kesim ise "Trump karşıtı" olduğunu belirtti. Böylece Trump’a muhalif olanların toplam oranı yüzde 67’ye ulaştı.

Trump karşıtlığının en yüksek olduğu grup, yüzde 89 ile Liberal Demokrat seçmenleri oldu.

İktidardaki İşçi Partisi seçmenlerinin yüzde 85’i, Yeşiller Partisi seçmenlerinin ise yüzde 82’si Trump’a karşı olduklarını ifade etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti seçmenlerinde ise bu oran yüzde 61 olarak kaydedildi.

İngiliz siyasetinde Trump’a yönelik desteğin hissedilir olduğu tek kesim ise aşırı sağcı Reform UK Partisi oldu.

Bu partinin seçmenlerinin yüzde 46’sı Trump’ı desteklediğini belirtirken, Trump karşıtı olanların oranı bu grupta yüzde 25’e kadar düştü.

Genel tabloda Trump destekçilerinin ülke genelindeki oranının yüzde 13 gibi düşük bir seviyede kalması, Londra-Washington hattındaki toplumsal gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

 

