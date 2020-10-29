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Aktüel İngiltere'de eski İşçi Partisi liderinin parti üyeliği "antisemitizm raporunun" ardından askıya alındı
Aktüel

İngiltere'de eski İşçi Partisi liderinin parti üyeliği "antisemitizm raporunun" ardından askıya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:10:58 -
İngiltere'de eski İşçi Partisi liderinin parti üyeliği "antisemitizm raporunun" ardından askıya alındı

LONDRA (AA) - İngiltere'de İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliği, "liderliği dönemindeki antisemitizmden sorumlu olduğu" değerlendirmesi yapılan raporun ardından askıya alındı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), "İşçi Partisi'nde antisemitizm" iddialarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Raporda, "İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiği" belirtildi. Eski lider Jeremy Corbyn'in kendi döneminde yaşanlardan sorumlu olduğu kaydedildi.

Corbyn ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi Partisi lideri olarak her tür ırkçılığı ortadan kaldırmaya ve antisemitizm kanserini kökünden sökmeye kararlıydım. Hayatım boyunca Yahudi halkı ve topluluklarını desteklemek için kampanya yürüttüm ve bunu yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin soruşturmaların "parti bürokrasisine takıldığını" belirten Corbyn, "Bir antisemit bile çok fazladır ancak sorunun boyutu, siyasi nedenlerden dolayı parti içindeki ve dışındaki muhaliflerimiz ve çoğu medya tarafından dramatik bir şekilde abartıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Partinin "Sir" unvanlı yeni lideri Keir Starmer de "bir utanç günü" yaşadıklarını ifade ederek özür diledi.

Partiden yapılan açıklamada da "Bugün yaptığı yorum ve sonrasında bunları geri almaması nedeniyle İşçi Partisi, Jeremy Corbyn'in üyeliğini soruşturma sonuçlanana kadar askıya aldı." bilgisi verildi.

Corbyn'in ayrıca İşçi Partisi adına Avam Kamarasında oy verme hakkının da elinden alındığı belirtildi.

Corbyn, geçen sene aralık ayında yapılan seçimdeki büyük yenilginin ardından istifa kararı almış ve yerine 4 Nisan'da Keir Starmer seçilmişti.

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