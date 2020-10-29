İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Corbyn, parti üyeliğinin askıya alınmasına karşı çıkacak

LONDRA (AA) - İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, parti üyeliğinin askıya alınmasını siyasi müdahale olarak niteleyerek, karara şiddetle karşı çıkacağını bildirdi.

Corbyn, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonunun (EHRC) "İşçi Partisinde antisemitizm" iddialarıyla ilgili raporunun ardından üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin Facebook hesabından açıklama yaptı.

Bu siyasi müdahaleye şiddetle karşı çıkacağını kaydeden Corbyn, anketlerin antisemitizmle suçlanan üye sayısı konusunda yanlış bir algı olduğunu gösterdiğini söyledi. Corbyn, "Abartılan şey buydu, sorunun ciddiyeti değil." dedi.

Her türlü ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasını desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Corbyn, parti üyelerini sorun çözülene kadar sükunetlerini korumaya ve en fakirleri daha da fakirleştiren bu korkunç hükümeti yenmeye odaklanmaya çağırdı.

- Üyeliği askıya alındı

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) raporunda İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiği belirtilerek, Corbyn'in kendi döneminde yaşanlardan sorumlu olduğu savunulmuştu.

Corbyn, raporun ardından Facebook hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin soruşturmaların parti bürokrasisine takıldığını belirterek, "Bir antisemit bile çok fazladır ancak sorunun boyutu, siyasi nedenlerden dolayı parti içindeki ve dışındaki muhaliflerimiz ve çoğu medya tarafından dramatik bir şekilde abartıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Partinin "Sir" unvanlı yeni lideri Keir Starmer de bir utanç günü yaşadıklarını ifade ederek özür dilemişti.

Partiden yapılan açıklamada da "Bugün yaptığı yorum ve sonrasında bunları geri almaması nedeniyle İşçi Partisi, Jeremy Corbyn'in üyeliğini soruşturma sonuçlanana kadar askıya aldı." bilgisi verilmişti.



Corbyn, geçen sene aralık ayında yapılan seçimdeki büyük yenilginin ardından istifa kararı almış ve yerine 4 Nisan'da Keir Starmer seçilmişti.