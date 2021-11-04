İngiltere'de enflasyon rekoru bekleniyor!

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin para politikası faizi ve tahvil alım hedefini sabit tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede yüksek enflasyonun "geçici" olduğunu görüşünü yineledi.

Yakın dönemde enflasyonda görülen artışın büyük kısmının enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ifade eden Bailey, enflasyonun, kasımda yüzde 4,5 seviyesine çıkması ve temel ürünler ile gıda fiyatlarında devam eden fiyat artışlarının etkisiyle bu seviyesini kış aylarında da sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bailey, "Enflasyonun Nisan 2022'de yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyon için sıklıkla "geçici" ifadesini kullanan Bailey, "Geçici olanı tanımlayan sabit bir zaman birimi yoktur. Benim için bu davranışsal bir şey. Hedef enflasyonun üzerindeki dönem ne kadar uzun olursa beklentilere dönüşme şansı o kadar artar." şeklinde konuştu.

"Enerji fiyatları sürekli yüksek kalma değil, yükselme ve sonra tekrar düşme eğiliminde"

Andrew Bailey, ilerleyen dönemde emtia fiyatlarındaki artışın sonlanabileceğine işaret ederek, "Enerji fiyatları sürekli yüksek kalma değil, yükselme ve sonra tekrar düşme eğiliminde." dedi.

İngiltere'de büyümenin tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında olduğunu aktaran Bailey, aynı zamanda tüketici harcamalarında da zayıflama görüldüğünü ifade etti.

Bailey, eylülde maaş destek programının sona ermesine karşın daha önce izinli olan çoğu çalışanın yeniden işbaşı yaptığını, bu yüzden yılın son çeyreğinde işsizlik oranında sadece küçük bir artış görülmesinin beklendiğini kaydetti.

BoE'den bugün yapılan açıklamaya göre, politika faizinin yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakılmasına karar verildi.

BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC) tutanaklarında, politika faizini sabit tutma yönündeki kararın ikiye karşı yedi oyla, tahvil alım programını sabit tutma kararının ise üçe karşı altı oyla alındığı belirtilmişti.

Banka, enflasyonda hedef seviyesini yüzde 2'de tutmaya devam ediyor.