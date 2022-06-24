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Ekonomi İngiltere'de ekonomiye güven rekor seviyeye geriledi!
Ekonomi

İngiltere'de ekonomiye güven rekor seviyeye geriledi!

İngiltere'de tüketici güveni, hane halklarının artan yaşam maliyetleri ile başa çıkmakta zorlandıkları ortamda rekor seviyeye geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 09:29:00 -
İngiltere'de ekonomiye güven rekor seviyeye geriledi!

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 48 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan -41'e indi. Mayıs ayında da -40 seviyesindeydi.

Ekonomistler ise GfK Tüketici Güven Endeksi'nin Haziran'da -40 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

GfK'dan Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Tüketici güveni hali hazırda COVID salgınının erken dönemlerinde olduğundan, Brexit referandumu ve 2008 global finans krizi sonrasında daha karamsar" dedi.

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