Çocukların duygulandıran bayrak sevgisi! Katlanmış bayrağı görünce duramadılar
Rüzgarda tamamen katlanan Türk bayrağını gören üç çocuk, hiç tereddüt etmeden direğe tırmanıp bayrağı yeniden açtı. O anlar vatandaşların takdirini topladı.
Bursa’da sokaktan geçen üç çocuk, bir direkte rüzgâr nedeniyle tamamen katlanmış halde duran Türk bayrağını fark edince örnek bir davranış sergiledi. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.
Yeniden gururla dalgalandı
Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı. O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.