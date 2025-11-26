  • İSTANBUL
Yaşam Çocukların duygulandıran bayrak sevgisi! Katlanmış bayrağı görünce duramadılar
Çocukların duygulandıran bayrak sevgisi! Katlanmış bayrağı görünce duramadılar

Rüzgarda tamamen katlanan Türk bayrağını gören üç çocuk, hiç tereddüt etmeden direğe tırmanıp bayrağı yeniden açtı. O anlar vatandaşların takdirini topladı.

Bursa’da sokaktan geçen üç çocuk, bir direkte rüzgâr nedeniyle tamamen katlanmış halde duran Türk bayrağını fark edince örnek bir davranış sergiledi. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.

 

Yeniden gururla dalgalandı

Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı. O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.

1
Yorumlar

Toshiba

Yiğidim benim.

iki cihanın güneşi

AKİT EVET BAYRAK BİZİ BİZ YAPAN SİMGEMİZ FAKAT BİRAZ ALGI OPERASYONLARINI DİNİMİZİN ALLAHIN EMİRLERİNE DEĞER VERENLERİ YAPIN
