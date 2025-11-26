Gazze'de patlayan telefon krizi! Hacklendiler mi?

Gazze'ye giren son büyük telefon sevkiyatının ardından, sosyal medyada cihazların patladığına dair hızla yayılan paylaşımlar bölge halkında paniğe sebep oldu.

İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi'nde, teknolojiye erişimin artması sevinçle karşılanırken, son dönemde ortaya çıkan şok edici bir iddia bölge halkını derinden sarstı. Son büyük telefon sevkiyatının gümrükten geçmesinden kısa süre sonra, sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, yeni aldıkları akıllı telefonların aşırı ısınma ve hatta patlama gibi tehlikeli arızalar verdiğini gösteren görüntüler ve videolar paylaşmaya başladı.

Gazze'de ateşkesin kırılganlığı ve sürekli devam eden güvenlik sorunları göz önüne alındığında, bu teknik aksaklıklar basit bir tüketici sorununun ötesine geçerek hayati bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Telefonların arızalanması, sadece maddi kayıp anlamına gelmiyor; aynı zamanda kritik anlarda iletişim kurma yeteneğini de ortadan kaldırıyor. Saldırı ve acil durumlarda iletişim kuramamak, zaten zor koşullarda yaşayan Gazze sakinlerinin can güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor.

Bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle son birkaç aydır gümrükten geçen ve Gazze pazarına sürülen elektronik cihaz sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirtiyor. Bu artışın, halkın teknolojik ihtiyaçlarını karşılaması açısından olumlu bir gelişme olduğu düşünülürken, patlama iddialarının bu artışla aynı döneme denk gelmesi şüpheleri artırıyor. İddialar, cihazların kalitesiz bataryalar veya bilinçli olarak yerleştirilmiş arızalı bileşenler içerip içermediği sorularını gündeme getirdi.

Halk, bu iddialar karşısında büyük bir endişe duyuyor. Bir yandan dış dünyayla iletişim kurmak için akıllı telefonlara bağımlı olan Gazzeliler, diğer yandan bu cihazların kendileri için potansiyel bir tehlike oluşturmasından korkuyor. Yetkililerin ve ilgili uluslararası kuruluşların, bu cihazların Gazze'ye giriş süreçlerini ve teknik özelliklerini derhal incelemeye alması ve patlama iddialarının ardındaki gerçek nedeni şeffaf bir şekilde ortaya koyması bekleniyor.

Bu kriz, Gazze'nin temel insani ihtiyaçların yanı sıra, teknolojik erişimdeki güvenlik kaygılarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Daily Ummah